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11:15, 19 ноября 2024Россия

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

Путин утвердил основы политики России в области ядерного сдерживания
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Об этом говорится на официальном портале правовых актов.

Внести изменения в ядерную доктрину глава государства предложил 25 сентября.

Обновленная версия доктрины расширяет категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Помимо этого, изменены основания, исходя из которых Москва будет считать совершенным нападение. Это, в свою очередь, будет давать Кремлю основания нанести ядерный ответ.

Инициативу Путина обновить ядерную доктрину поддержали в Минобороны. Глава ведомства Андрей Белоусов обосновал принимаемые меры изменившейся военно-политической обстановкой. В связи с этим программные документы должны быть адаптированы к новым реалиям, говорил он.

ЖЗЛ
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