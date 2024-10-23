Белоусов объяснил необходимость внесения изменений в ядерную доктрину России

Белоусов: корректировка ядерной доктрины РФ обусловлена изменениями обстановки

Министр обороны России Андрей Белоусов объяснил необходимость изменений в проводимую Москвой политику ядерного сдерживания. Фрагмент его выступления на заседании совместной Коллегии министерств обороны России и Белоруссии опубликовала пресс-служба военного ведомства в Telegram.

25 сентября внести изменения в ядерную доктрину предложил президент России Владимир Путин.

По словам Белоусова, корректировка доктрины обусловлена изменениями военно-политической обстановки. В этой связи программные документы должны быть адаптированы к новым реалиям, пояснил он. В частности, предусматривается возможность применения Москвой ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии, напомнил министр.

Ранее в Госдуме порассуждали об условиях применения ядерного оружия. Глава оборонного комитета нижней палаты Андрей Картаполов считает, что основанием для ядерного ответа могут стать удары вглубь российской территории. «Но принимать решение будет верховный главнокомандующий», — подчеркнул политик.