«Принимать решение будет верховный главнокомандующий». В России назвали основание для применения ядерного оружия

Картаполов: удары Украины вглубь РФ станут основанием для применения ЯО

Если Украине разрешат наносить удары вглубь России, то это станет основанием для применения ядерного оружия, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Это может стать основанием, но принимать решение будет верховный главнокомандующий. Поэтому однозначно заявлять нельзя, но и исключать тоже Андрей Картаполов глава комитета Госдумы по обороне

При этом он уточнил, что существует много факторов для принятия этого решения.

Политолог Евгений Михайлов прокомментировал предостережение американской разведки относительно предоставления разрешения Украине наносить удары по российской территории. Он связал его с изменением ядерной доктрины России и призвал власти США прислушаться к предупреждениям.

Ранее издание The New York Times сообщило, что американская разведка предупредила об исходе решения США позволить Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России. По ее данным, ответ России на подобное разрешение для Украины будет очень серьезным. Кроме того, это решение никак не повлияет на развитие конфликта для Киева.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Россия фиксирует реакцию Запада на изменение ядерной доктрины

Россия фиксирует достаточно развернутую реакцию Запада на изменение ядерной доктрины страны, такую оценку дал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что говорить о восприятии Запада можно будет после того, как будет выпущен указ, который одобрит «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

Но первая реакция нами фиксируется, она достаточно развернутая Сергей Рябков замглавы МИД РФ

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления президента России Владимира Путина об изменении ядерной доктрины не просто можно, а нужно считать сигналом Западу.

Медведев высказался о реакции Запада на ядерную доктрину России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев описал реакцию Запада на ядерную доктрину фразой «чем смешнее страна, тем выше гонор».

Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в свою очередь указал, что изменение ядерной доктрины должно подействовать на Запад как освежающий душ. «Это серьезный сигнал, это настораживающее предупреждение», — подчеркнул он.

Запад по-разному отреагировал на изменение ядерной доктрины

Западные страны по-разному отреагировали на изменение ядерной доктрины Росси. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что не хочет и думать о возможном применении ядерного оружия, поскольку это станет началом конца.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подчеркнул, что Евросоюз не меняет собственную позицию по вопросу поддержки Украины из-за слов российского лидера об изменении ядерной доктрины.

Министр обороны Германии Борис Писториус счел, что этот вопрос не нужно комментировать, поскольку он никак не влияет на внешнюю политику ФРГ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что обновление ядерной доктрины России было безответственным шагом Москвы. По его мнению, это сделано несвоевременно.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал обновление ядерной доктрины попыткой запугать Североатлантический альянс и Киев, лишить его поддержки.