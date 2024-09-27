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05:38, 27 сентября 2024Интернет и СМИ

Раскрыто предупреждение разведки США по поводу дальнобойных ракет Киева

NYT: разведка США предупредила об исходе разрешения для Киева бить вглубь России

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Американская разведка предупредила об исходе решения США позволить Киеву бить дальнобойными акетами вглубь России. Предостережение от спецслужбы раскрыло издание The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.

Согласно заключению разведки, ответ России на подобное разрешение для Украины будет очень серьезным. Кроме того, это решение никак не повлияет на развитие конфликта для Киева.

По мнению специалистов ведомства, Москва в ответ примет меры в отношении США и союзников, в том числе удары с летальным исходом по американской территории. Второй вариант — могут активизироваться диверсанты в Европе и начать устраивать поджоги,а также атаки на американские и европейскае военные базы, однако разведчики полагают, что первый сценарий наиболее вероятен.

Источник подчеркнул, что разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России не сможет изменить баланс сил на фронте, поскольку его следующие поставки не обсуждались, а сейчас Вооруженные силы республики (ВСУ) обладают крайне ограниченным запасом.

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме высказались, что смены подхода США к разрешению ВСУ бить вглубь РФ не ожидается. По словам официального представителя Карин Жан-Пьер, речь об этом может пойти, но не в контексте смены подходов Вашингтона.

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      Александра Синицына
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