Белый дом высказался о смене подхода США к разрешению ВСУ бить вглубь России

Объявлений о смене подхода США по вопросу использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойного оружия для ударов вглубь России по итогам встречи президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского не ожидается. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.
«Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях. Наши подходы не поменялись», — сказала она.
По словам представителя американского правительства, речь об этом может пойти, но не в контексте смены подходов Вашингтона.
Ранее Байден одобрил выделение Украине оставшихся 5,5 миллиарда долларов из одобренных Конгрессом средств. Он также поручил Пентагону передать ВСУ дополнительную батарею систем ПВО Patriot и ракеты для нее.