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20:25, 26 сентября 2024Мир

Белый дом высказался о смене подхода США к разрешению ВСУ бить вглубь России

Белый дом: объявлений о смене подхода США по ударам вглубь России не ожидается

Фото: John Pryke JDP / Reuters

Объявлений о смене подхода США по вопросу использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойного оружия для ударов вглубь России по итогам встречи президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского не ожидается. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

«Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях. Наши подходы не поменялись», — сказала она.

По словам представителя американского правительства, речь об этом может пойти, но не в контексте смены подходов Вашингтона.

Ранее Байден одобрил выделение Украине оставшихся 5,5 миллиарда долларов из одобренных Конгрессом средств. Он также поручил Пентагону передать ВСУ дополнительную батарею систем ПВО Patriot и ракеты для нее.

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      Виктория Кондратьева
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