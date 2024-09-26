Байден выделил Киеву оставшиеся $5,5 млрд из одобренных Конгрессом средств

Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине оставшихся 5,5 миллиарда долларов из одобренных Конгрессом средств. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Американский лидер также распорядился расширить подготовку пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16, а также поручил Пентагону передать Киеву дополнительную батарею систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты для нее.

«Для наращивания потенциала украинских военно-воздушных сил я поручил Министерству обороны расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе путем поддержки подготовки еще 18 пилотов в следующем году», — отметил политик.

Ранее президент США объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов. Байден поручил выделить «до 375 миллионов долларов в виде оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также обучения».