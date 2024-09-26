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00:46, 26 сентября 2024Мир

Байден объявил о выделении Киеву военной помощи на сотни миллионов долларов

Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 375 миллионов долларов

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов, следует из меморандума, опубликованного на сайте Белого дома.

Американский лидер поручил выделить «до 375 миллионов долларов в виде оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также обучения».

Ранее глава США заявил, что Военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины вырос в шесть раз за год. По его словам, украинский ВВП является стабильным и «в действительности растет».

До этого появились данные о том, что США планируют объявить о выделении помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в рамках военной помощи. Сообщается, что администрация Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом.

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      Маргарита Пименова
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