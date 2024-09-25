США задумали выделить Украине военную помощь на 8 миллиардов долларов

США планируют выделить Украине $8 млрд в рамках военной помощи

США планируют в четверг объявить о выделении помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в рамках военной помощи. Об этом сообщает Reuters.

Два официальных лица рассказали агентству, что администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы разрешить ему передать Киеву 5,6 миллиарда долларов. Спешка вызвана тем, что 30 сентября в США заканчивается федеральный финансовый год.

Еще 2,4 миллиарда долларов планируется выделить в рамках программы «Инициатива по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине». Эта инициатива позволяет Вашингтону закупать оружие для Киева у компаний, а не изымать его из оружейных запасов США.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден «привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее», поэтому американский президент в скором времени объявит о новых шагах помощи Киеву.