Байден заявил о росте ВПК Украины в несколько раз

Президент США Байден: ВПК Украины, закаленный в огне, вырос в шесть раз за год

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины вырос в шесть раз за год. Об этом на посвященном оказанию помощи Украине мероприятии заявил президент США Джо Байден.

По его словам, украинский ВВП является стабильным и «в действительности растет». Он также отметил, что сейчас Киев экспортирует столько же зерна, сколько было до начала спецоперации (СВО), и «снова кормит весь мир».

«ВПК Украины, закаленный в огне, в шесть раз больше, чем год назад. Экономика Украины устойчива, и вместе мы можем помочь ей пройти путь от экономической устойчивости к экономическому возрождению», — сообщил он.

Ранее стало известно, что США планируют в четверг объявить о выделении помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в рамках военной помощи. Сейчас администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом США.