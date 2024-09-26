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00:23, 26 сентября 2024Мир

Байден заявил о росте ВПК Украины в несколько раз

Президент США Байден: ВПК Украины, закаленный в огне, вырос в шесть раз за год

Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины вырос в шесть раз за год. Об этом на посвященном оказанию помощи Украине мероприятии заявил президент США Джо Байден.

По его словам, украинский ВВП является стабильным и «в действительности растет». Он также отметил, что сейчас Киев экспортирует столько же зерна, сколько было до начала спецоперации (СВО), и «снова кормит весь мир».

«ВПК Украины, закаленный в огне, в шесть раз больше, чем год назад. Экономика Украины устойчива, и вместе мы можем помочь ей пройти путь от экономической устойчивости к экономическому возрождению», — сообщил он.

Ранее стало известно, что США планируют в четверг объявить о выделении помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в рамках военной помощи. Сейчас администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом США.

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      Артём Верейкин
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