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20:27, 26 сентября 2024Мир

В Германии отреагировали на изменение ядерной доктрины России

Писториус: изменение ядерной доктрины России не повлияет на политику Германии

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на заявление российского президента Владимира Путина об изменении ядерной доктрины России. Его слова приведены на сайте Минобороны ФРГ.

Писториус счел, что это не нужно комментировать. «Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», — заявил министр. Он добавил, что решение Путина никак не повлияет на внешнюю политику Германии.

Ранее на изменения в ядерной доктрине России отреагировал Госдеп США. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал такое решение безответственным и несвоевременным.

Путин в среду, 25 сентября, предложил внести изменения в ядерную доктрину России. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны неядерного государства, но при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

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      Антон Похиляк
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