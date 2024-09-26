10:59, 26 сентября 2024

Кремль опубликовал заявление Путина об изменениях в ядерной доктрине. Что об этом говорят в России и на Западе?

Песков: указ Путина с обновленной ядерной доктриной РФ выйдет по готовности

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в среду, 25 сентября, предложил внести изменения в ядерную доктрину России. Видео совещания Совбеза России по ядерному сдерживанию опубликовано на сайте Кремля. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подобные совещания не проводились больше года.

Путин уточнил условия применения ядерного оружия

В ходе совещания президент сообщил, что за последний год Минобороны, МИД, Аппарат Совета Безопасности и другие ведомства проанализировали необходимость скорректировать подход России к возможному использованию ядерных сил.

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Так, в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны неядерного государства, но при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

Также дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания, и расширена категория государств и военных союзов, против которых Россия будет проводить ядерное сдерживание. «Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства», — уточнил глава государства.

В США заявили о сложном выборе из-за решения Путина

Отставной офицер армии США Дэниел Дэвис, комментируя новую редакцию ядерной доктрины России, заявил, что Запад оказался в сложном положении из-за решения Путина. По его мнению, теперь западным странам придется либо отказаться от вмешательства в конфликт России с Украиной, либо продолжить провоцировать Москву на применение ядерного оружия. Он также добавил, что жители США и стран Европы не захотят идти на жертву ради Украины.

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на пункт доктрины об агрессии со стороны неядерного государства. По его словам, всем понятно, о каких странах идет речь. «Само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил еще чувства самосохранения», — подчеркнул он.

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      Варвара Кошечкина
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