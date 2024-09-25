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22:19, 25 сентября 2024Россия

Путин предложил изменить ядерную доктрину России. Что вынудит Москву применить ядерное оружие?

Путин призвал адаптировать доктрину ядерного сдерживания

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России, адаптировав ее к современным реалиям. Об этом стало известно из публикации со вступительным словом на совещании по ядерному сдерживанию, которая доступна в Telegram-канале Кремля.

«Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия (ЯО). Так, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания», — сказал глава государства.

Использование ядерных сил — это крайняя мера защиты суверенитета страны

Владимир Путинпрезидент России

Путин заявил, что в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Путин назвал условия для ядерного ответа

Ядерный ответ со стороны Москвы повлекут за собой достоверные сведения о массированном старте в сторону России средств воздушно-космического нападения, рассказал Путин. Он уточнил, что к таким средствам нападения относятся самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

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ЯО может быть применено и в том случае, если противник создаст критическую угрозу суверенитету России конвенциональным вооружением.

Россия расширила свой «ядерный зонтик» на Белоруссию

Путин, выступая на заседании Совета безопасности, заявил о возможности применить ЯО Москвы в случае вооруженной агрессии против Белоруссии, которая является частью Союзного государства.

Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства

Владимир Путинпрезидент России

В июне в Белоруссии прошли совместные с Россией учения по применению нестратегических ядерных сил. По словам начальника генерального штаба Вооруженных сил республики генерал-майора Павла Муравейко, маневры показали, что Минск готов использовать подобное вооружение.

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Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что Минск не станет использовать ЯО без прямой агрессии в свой адрес. «Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же — граница нашего Союзного государства», — сказал он. Однако, предупредил глава государства, в защите территории республики у Минска нет никаких красных линий и ответ за нарушение границы Белоруссии будет мгновенным.

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      Марина Совина
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