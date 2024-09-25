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19:55, 25 сентября 2024Россия

Путин назвал одно условие применения Россией ядерного оружия

Путин: критическая угроза РФ обычным оружием станет поводом для ядерного ответа

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут за собой ядерный ответ со стороны Москвы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ядерному сдерживанию, главу государства цитирует ТАСС.

К таким средствам нападения относятся самолеты дальней авиации, крылатые ракеты, беспилотники и другие летательные аппараты, пояснил он.

Ядерное оружие может быть применено и в том случае, если противник создаст критическую угрозу суверенитету России конвенциональным вооружением, подчеркнул Путин.

В начале сентября в Кремле объяснили необходимость корректировки ядерной доктрины. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, внесения изменений в доктрину требует сформированная Западом повестка.

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      Алан Босиков
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