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15:20, 15 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко пригрозил НАТО мгновенным ответом за нарушение границы Белоруссии

Лукашенко: как только НАТО нарушит границу, ответ будет мгновенным

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В защите белорусского кордона нет никаких красных линий, как только граница будет нарушена, ответ Белоруссии будет мгновенным. Решительными действиями НАТО пригрозил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. (...) Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же. У нас другого выхода не будет. И никаких красных линий не будет», — приводятся в публикации слова белорусского лидера.

Он добавил, что единственная красная линия — это линия государственной границы, и Минск уже подготовил алгоритм действия на случай приграничных провокаций.

Ранее Лукашенко прокомментировал запрет Литвы на въезд в республику автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии. По его словам, это безумное решение безответственных политиков.

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      Глеб Палехов
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