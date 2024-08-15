Лукашенко обвинил безответственных политиков Литвы в безумных решениях

Лукашенко счел запрет Литвы на въезд автомобилей из Белоруссии безумным решением

Запрет Литвы на въезд в республику автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии, — это безумное решение. В неадекватной политике безответственных политиков из Литвы обвинил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Я на вашем месте многие бы вопросы касаемо Литвы и не комментировал. Потому что они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. (...) Там ответственных политиков нет», — приводятся в публикации слова белорусского лидера.

Он отметил, что запрет может оказаться выгоден Минску, поскольку граждане Белоруссии, потеряв возможность экономического туризма, будут чаще оставлять деньги в родной стране.

Ранее Лукашенко заявил о нежелании Польши и Литвы решать проблемы дипломатией. По его словам, Белоруссия не хочет воевать, но пока в отношениях с Литвой и Польшей нет взаимности, страна будет «держать ухо востро» на северо-западном и западном направлениях.

