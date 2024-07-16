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13:52, 16 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о нежелании Польши и Литвы решать проблемы дипломатией

Белта: Лукашенко заявил о нежелании Польши и Литвы решать проблемы дипломатией

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Польша и Литва не демонстрируют «взаимности» в отношениях с Белоруссией в решении проблем с помощью дипломатии, поэтому приходится «держать порох сухим». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает Белта.

Он также сообщил, что Белоруссия не хочет воевать, но пока в отношениях с Литвой и Польшей нет взаимности, страна будет «держать ухо востро» на северо-западном и западном направлениях.

Президент добавил, что республика вступит в войну, только когда войска другого государства зайдут на ее территорию. До тех пор Белоруссия будет пытаться урегулировать отношения с соседями дипломатическим образом.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не позволит втянуть себя в военный конфликт. Однако ответ на любую правокацию, по его словам, будет решительным и жестким.

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      Илья Таксюр
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