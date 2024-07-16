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11:44, 16 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко оценил желание белорусов начать войну

Лукашенко: белорусы не хотят войны, но ответ на провокацию будет жестким

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Pool / Reuters

Белорусы не хотят воевать, но ответ на провокацию будет жестким. Желание народа Белоруссии начать войну оценил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию против нас ответ должен быть решительным и жестким. Каждый из вас это должен усвоить», — заявил глава государства на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

Белорусский лидер подчеркнул, что страна продолжит заниматься укреплением армии, в том числе с учетом опыта боевых действий. По его словам, Белоруссия не позволит втянуть себя в военный конфликт. Минск делает для этого все возможное, включая размещение ядерного оружия, добавил Лукашенко.

Ранее власти Белоруссии заявили об отводе войск от границы с Украиной. По словам министра обороны страны Виктора Хренина, напряжение на южном операционном направлении спало, поэтому было решено вернуть войска в пункты постоянной дислокации.

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      Кристина Есикова
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