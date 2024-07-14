Белоруссия заявила об отводе войск от границы с Украиной

Министр обороны Белоруссии Хренин заявил об отводе войск на южных рубежах

Белоруссия немедленно приступает к отводу дополнительных войсковых подразделений, ранее переброшенных к украинской границе, заявил министр обороны Виктор Хренин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

По его словам, напряжение на южном операционном направлении спадает, поэтому было решено вывести войска из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации.

Министр обороны отметил, что в приграничных районах останутся «незначительные дежурные силы и средства для мониторинга обстановки на южной границе».

Ранее глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель рассказал, что Украина отвела войска от белорусской границы. Это произошло 3-4 июля.

13 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал на границе с Украиной. Глава государства приказал начал отводить войска от границы из-за стабилизации ситуации.