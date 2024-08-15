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15:56, 15 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал условия для применения ядерного оружия

Лукашенко: Минск не использует ядерное оружие, пока НАТО не пересечет границу СГ
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Минск не станет использовать ядерное оружие, пока войска НАТО не пересекут границы Союзного государства (СГ). Условия для применения соответствующего вооружения назвал президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же — граница нашего Союзного государства», — приводятся в публикации слова белорусского лидера.

Ранее о готовности применить ядерное оружие заявили в Генеральном штабе Белоруссии. По словам первого заместителя министра обороны Павла Муравейко, такое решение может быть принято, если будет создана угроза независимости и суверенитету республики.

Лукашенко также пригрозил НАТО мгновенным ответом за нарушение границы Белоруссии. Глава государства заявил, что в защите территории республики у Минска нет никаких «красных линий».

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      Глеб Палехов
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