Генштаб Белоруссии высказался о применении тактического ядерного оружия

Генштаб Белоруссии пригрозил ядерным оружием при угрозе суверенитету

Если независимости и суверенитету Белоруссии будет создана угроза, в ход пойдет фактор тактического ядерного оружия. Об этом заявил в интервью ОНТ начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

По его словам, у страны мудрый руководитель и адекватная политика, которая позволяет не ударяться в крайности и не бросаться за милитаризацией.

Муравейко напомнил, что Белоруссия общается с другими странами и сотрудничает в военно-технической сфере.

«Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать и, можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза», — сказал он.