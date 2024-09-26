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06:50, 26 сентября 2024Мир

В США рассказали о сложном выборе из-за решения Путина

Офицер Дэвис: пересмотр РФ ядерной доктрины поставил Запад перед сложным выбором

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Kremlin / Reuters

Запад оказался в сложном положении из-за решения президента России Владимира Путина внести изменения в ядерную доктрину. Об этом заявил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он отметил, что теперь Западу придется либо пожертвовать Украиной, отказавшись от вмешательства в конфликт, либо продолжить провоцировать Россию на применение ядерного оружия. «Россия этим движением говорит странам НАТО: оставайтесь в стороне или мы применим ядерное оружие. И я не думаю, что это пустые угрозы», — указал Дэвис.

Он выразил уверенность, что большинство американцев и европейцев не захотят жертвовать собой ради помощи Киеву.

Ранее Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России, адаптировав ее к современным реалиям. В частности, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

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      Марина Совина
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