Медведев прокомментировал изменения в ядерной доктрине России

Медведев об изменениях в ядерной доктрине: понятно, о каких странах идет речь

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал изменения в области ядерного сдерживания, предложенные президентом страны Владимиром Путиным. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Политик обратил внимание на слова Путина о том, что агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение. «Всем понятно, о каких странах идет речь», — отметил он.

Ранее российский лидер предложил внести изменения в ядерную доктрину государства, адаптировав ее к современным реалиям.

В начале сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что такие меры необходимы из-за сформированной Западом повестки.