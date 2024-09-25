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22:38, 25 сентября 2024Россия

Медведев прокомментировал изменения в ядерной доктрине России

Медведев об изменениях в ядерной доктрине: понятно, о каких странах идет речь

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал изменения в области ядерного сдерживания, предложенные президентом страны Владимиром Путиным. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Политик обратил внимание на слова Путина о том, что агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение. «Всем понятно, о каких странах идет речь», — отметил он.

Ранее российский лидер предложил внести изменения в ядерную доктрину государства, адаптировав ее к современным реалиям.

В начале сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что такие меры необходимы из-за сформированной Западом повестки.

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      Марина Совина
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