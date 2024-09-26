Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:07, 26 сентября 2024Россия

Кремль показал видео заявления Путина об изменениях в ядерной доктрине

Кремль выложил видео заявления Путина об условиях применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин выступил на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Видео в Telegram-канале Кремле.

Российский лидер рассказал о планах изменить российскую ядерную доктрину «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». По его словам, в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение. Кроме того, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

Ранее Владимир Путин заявил, что критическая угроза РФ обычным оружием станет поводом для ядерного ответа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин накрыл Белоруссию ядерным зонтиком. Россия решила защитить союзника от военных угроз

      В Минобороны отчитались о сбитых за ночь в России беспилотниках

      В МИД выразили надежду на разум властей США в вопросе ударов по России

      Соратник Кадырова заявил о вынужденной капитуляции Зеленского

      Врач оценил угрозу отравления дихлофосом после обработки квартиры

      Подсчитано число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

      Российский офицер рассказал о положении ВСУ в Угледаре

      Пленный назвал приоритетное направление для ВСУ

      Кремль показал видео заявления Путина об изменениях в ядерной доктрине

      Девушка перестала носить лифчики и столкнулась с неожиданной дилеммой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше