Кремль показал видео заявления Путина об изменениях в ядерной доктрине

Кремль выложил видео заявления Путина об условиях применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин выступил на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Видео в Telegram-канале Кремле.

Российский лидер рассказал о планах изменить российскую ядерную доктрину «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». По его словам, в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение. Кроме того, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

Ранее Владимир Путин заявил, что критическая угроза РФ обычным оружием станет поводом для ядерного ответа.