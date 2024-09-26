В России высказались об эффекте для Запада от изменения Путиным ядерной доктрины

Сенатор Карасин сравнил изменение ядерной доктрины с освежающим душем для Запада

Изменение ядерной доктрины президентом России Владимиром Путиным должно подействовать на Запад как освежающий душ, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об эффекте от сигнала Москвы.

Такого рода предупреждение должно послужить освежающим душем для людей, которые, как мы рассчитываем, должны понять, что мир — это большое достояние мирового сообщества, которое надо беречь, не надо играть в игры, как это делает господин [президент Украины Владимир] Зеленский, разъезжая по всему миру и бросая какие-то тезисы о плане мирного урегулирования, создания каких-то мирных конференций Григорий Карасин российский сенатор

«Это серьезный сигнал, это настораживающее предупреждение. Люди, западные политики, прежде всего политики так называемого глобального большинства в первую очередь озабочены нарастанием констанционности в международных делах, навязыванием Западом каких-то совершенно абсурдных сценариев умиротворения. Я имею в виду не только кризис на Украине, но и на Ближнем Востоке. (…) Мы, Российская Федерация, привыкли к понятному, простому подходу, который обеспечивал бы будущее нашим детям и всему международному сообществу. Как ответственная держава мы предупреждаем, что последствия могут быть серьезными», — сказал сенатор.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что обновление ядерной доктрины России было безответственным шагом Москвы. По его мнению, это сделано несвоевременно.

25 сентября президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности предложил пересмотреть условия применения ядерного оружия. Согласно нововведениям, агрессия неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение на Россию.

Также в новой редакции документа говорится, что Москва может использовать ядерное оружие сразу при получении достоверной информации о «массированном старте средств воздушно-космического нападения» и пересечении ими границы. Помимо этого, Россия готова применять ядерное оружие при агрессии против Белоруссии, члена Союзного государства.