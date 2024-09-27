Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:57, 27 сентября 2024Россия

Медведев высказался о реакции Запада на ядерную доктрину России

Медведев описал реакцию на доктрину фразой «чем смешнее страна, тем выше гонор»
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев описал реакцию Запада на ядерную доктрину фразой «чем смешнее страна, тем выше гонор». Высказывание политика по ситуации приводит ТАСС.

Он отметил, что ему известно о том, что якобы отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения удара по России.

«Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», — прокомментировал зампред Совбеза.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на обновление ядерной доктрины России. По его мнению, это способ для запугивания Украины.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны неядерного государства, но при поддержке или с участием ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ. Также Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Байден усомнился в «плане победы» Зеленского

      Внешняя торговля Китая превысила четыре триллиона юаней

      В Финляндии высказались о будущих отношениях с Россией

      90-летний турист дважды перенес остановку сердца на пляже и выжил

      Столтенберг подвел итоги своего пребывания на посту генсека НАТО

      Названы сроки передачи «Адмирала Исакова» флоту

      В российском городе полицейский и его сожительница спрятали наркотики у гаража и попались

      В Одессе соберут митинг против сноса памятника Пушкину

      Доказана возможность отклонения астероидов

      Дело возбудили после повреждения памятника «Аллеи возвращения домой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше