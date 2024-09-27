Медведев высказался о реакции Запада на ядерную доктрину России

Медведев описал реакцию на доктрину фразой «чем смешнее страна, тем выше гонор»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев описал реакцию Запада на ядерную доктрину фразой «чем смешнее страна, тем выше гонор». Высказывание политика по ситуации приводит ТАСС.

Он отметил, что ему известно о том, что якобы отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения удара по России.

«Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», — прокомментировал зампред Совбеза.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на обновление ядерной доктрины России. По его мнению, это способ для запугивания Украины.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны неядерного государства, но при поддержке или с участием ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ. Также Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.