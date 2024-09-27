В России призвали власти США прислушаться к предостережениям разведки по поводу Украины

Политолог Михайлов: разведка США предостерегла власти из-за ядерной доктрины РФ

Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT прокомментировал предостережение американской разведки относительно предоставления разрешения Украине наносить удары по российской территории. Он связал его с изменением ядерной доктрины России и призвал власти США прислушаться к предупреждениям.

«Видимо, на фоне недвусмысленного послания президента Владимира Путина, который рассказал об изменениях ядерной доктрины России, разведчики дали предупреждение руководству США о недопустимости разрешения Зеленскому наносить удары вглубь России американским оружием», — сказал эксперт.

Михайлов добавил, что подобные предостережения должны быть услышаны Вашингтоном и приняты со всей серьезностью. Он допустил, что Киеву будут только обещать дальнобойное оружие, чтобы затягивать конфликт, а в это время Запад будет готовиться к противостоянию с РФ и Китаем.

Ранее издание The New York Times писало, что американская разведка предупредила об исходе решения США позволить Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России. По ее данным, ответ России на подобное разрешение для Украины будет очень серьезным. Кроме того, это решение никак не повлияет на развитие конфликта для Киева.