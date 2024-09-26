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04:52, 27 сентября 2024Россия

«Это будет начало конца». Как в Европе отреагировали на изменение ядерной доктрины России?

Вице-премьер Италии Сальвини о доктрине РФ: ядерный удар станет началом конца

Фото: Ryu Seung-Il / Globallookpress.com

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, комментируя обновление ядерной доктрины России, заявил, что не хочет и думать о возможном применении ядерного оружия.

Не хочу издалека думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Это будет начало конца

Маттео Сальвинивице-премьер Италии

Он добавил, что европейские страны надеются на окончание конфликта в скором времени. Кроме того, политик повторил позицию итальянского правительства, которое поддерживает Киев, но выступает против разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по российской территории с помощью переданного западными странами оружия.

До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не меняет собственную позицию по вопросу поддержки Украины из-за слов российского лидера об изменении ядерной доктрины.

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В Германии отреагировали на изменение ядерной доктрины России

Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на заявление российского президента Владимира Путина об изменении ядерной доктрины. Он счел, что это не нужно комментировать.

Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным

Борис Писториусминистр обороны Германии

Он добавил, что решение Путина никак не повлияет на внешнюю политику Германии.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что обновление ядерной доктрины России было безответственным шагом Москвы. По его мнению, это сделано несвоевременно.

В Кремле назвали сигналом Западу изменение ядерной доктрины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления президента России Владимира Путина об изменении ядерной доктрины не просто можно, а нужно считать сигналом Западу.

Это очень важный сигнал. Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными

Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Ядерная триада России является абсолютным гарантом ядерного сдерживания, напомнил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также отметил, что у России нет планов по наращиванию ядерного арсенала. Он не ответил на вопрос, обсуждалась ли при корректировке ядерной доктрины возможность отказаться от моратория на ядерные испытания, указав, что ряд тем обсуждался на закрытой части заседания Совбеза России.

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Песков назвал причины корректировки ядерной доктрины

Песков заявил, что предпосылкой к изменению ядерной доктрины стала обстановка вокруг российских границ.

Обстановка, которая складывается вокруг наших границ. Это очевидно, это требует внесения корректировок в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что корректировка ядерного сдерживания происходит с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру России и с конъюнктурой в сфере безопасности. По его словам, здравомыслящие политики на Западе всегда серьезно относились к словам президента России Владимира Путина о ядерном сдерживании. Ряд политических сил понимают этот фактор и во время конфликта на Украине, который стал этапом «беспрецедентной конфронтации» из-за военной помощи Запада Киеву.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в свою очередь указал, что изменение ядерной доктрины должно подействовать на Запад как освежающий душ. «Это серьезный сигнал, это настораживающее предупреждение», — подчеркнул он.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

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      Марина Совина
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