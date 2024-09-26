В ЕС отреагировали на слова Путина об обновлении ядерной доктрины России

Стано: ЕС не меняет позицию по Украине из-за слов Путина о ядерной доктрине РФ

Европейский союз (ЕС) не меняет собственную позицию по вопросу поддержки Украины из-за слов президента России Владимира Путина об обновлении российской ядерной доктрины. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что здравомыслящие политики на Западе всегда серьезно относились к словам Путина о ядерном сдерживании. «Не только на этот раз, и ранее здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики, аналитики прекрасно понимают и понимали серьезность заявлений президента Путина», — сказал представитель Кремля.

13 сентября Стано признал, что страны — члены Евросоюза, которые помогают Украине в военном отношении, по-прежнему сами принимают решение об одобрении Киеву ударов по целям Вооруженных сил Украины в России, так как у самого ЕС единой позиции по этому вопросу нет.