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14:28, 26 сентября 2024Мир

В ЕС отреагировали на слова Путина об обновлении ядерной доктрины России

Стано: ЕС не меняет позицию по Украине из-за слов Путина о ядерной доктрине РФ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / kremlin.ru

Европейский союз (ЕС) не меняет собственную позицию по вопросу поддержки Украины из-за слов президента России Владимира Путина об обновлении российской ядерной доктрины. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что здравомыслящие политики на Западе всегда серьезно относились к словам Путина о ядерном сдерживании. «Не только на этот раз, и ранее здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики, аналитики прекрасно понимают и понимали серьезность заявлений президента Путина», — сказал представитель Кремля.

13 сентября Стано признал, что страны — члены Евросоюза, которые помогают Украине в военном отношении, по-прежнему сами принимают решение об одобрении Киеву ударов по целям Вооруженных сил Украины в России, так как у самого ЕС единой позиции по этому вопросу нет.

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      Виктория Кондратьева
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