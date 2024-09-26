Песков раскрыл отношение политиков Запада к словам Путина о ядерном сдерживании

Песков: здравомыслящие политики на Западе серьезно относятся к словам Путина

Здравомыслящие политики на Западе всегда серьезно относились к словам президента России Владимира Путина о ядерном сдерживании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Не только на этот раз, и ранее здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики, аналитики прекрасно понимают и понимали серьезность заявлений президента Путина», — рассказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что ряд политических сил понимают этот фактор и во время конфликта на Украине, который стал этапом «беспрецедентной конфронтации» из-за военной помощи Запада Киеву.

Ранее Песков напомнил, что Путин до 25 сентября более года не проводил постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Таким образом он прокомментировал предложение российского лидера внести изменения в ядерную доктрину страны, адаптировав ее к современным реалиям.