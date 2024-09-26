Песков указал на интересный факт о «ядерном» совещании Путина

Песков: «ядерное» совещание у Путина прошло впервые более чем за год

Президент России Владимир Путин до 25 сентября более года не проводил постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. На интересный факт обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Больше года не было», — ответил Песков на соответствующий вопрос агентства.

Ранее Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России, адаптировав ее к современным реалиям. В частности, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. «Использование ядерных сил — это крайняя мера защиты суверенитета страны», — подчеркнул президент РФ.