Песков указал на интересный факт о «ядерном» совещании Путина

Президент России Владимир Путин до 25 сентября более года не проводил постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. На интересный факт обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Больше года не было», — ответил Песков на соответствующий вопрос агентства.
Ранее Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России, адаптировав ее к современным реалиям. В частности, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. «Использование ядерных сил — это крайняя мера защиты суверенитета страны», — подчеркнул президент РФ.