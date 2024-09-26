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02:20, 26 сентября 2024Россия

Песков указал на интересный факт о «ядерном» совещании Путина

Песков: «ядерное» совещание у Путина прошло впервые более чем за год

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин до 25 сентября более года не проводил постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. На интересный факт обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Больше года не было», — ответил Песков на соответствующий вопрос агентства.

Ранее Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России, адаптировав ее к современным реалиям. В частности, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. «Использование ядерных сил — это крайняя мера защиты суверенитета страны», — подчеркнул президент РФ.

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      Марина Совина
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