В ЕС признали отсутствие единой позиции по ударам ВСУ вглубь России

ЕК: члены ЕС сами принимают решение об ударах по целям ВСУ в России

Страны — члены Евросоюза (ЕС), которые помогают Украине в военном отношении, по-прежнему сами принимают решение об одобрении Киеву ударов по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в России, у самого ЕС единой позиции по этому вопросу нет. Об этом на брифинге заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, сообщает РИА Новости.

«Разговоры о снятии ограничений на использование поставляемого странами ЕС оружия продолжаются. Мы видим результат таких дискуссий, некоторые страны снимают ограничения. Общеевропейской позиции по этому вопросу нет, каждое государство, поставляющее оружие Украине, решает, на каких условиях оно должно использоваться», — заявил Стано.

Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт отказался комментировать вопрос одобрения ударов ВСУ по России со стороны США и Великобритании, заявив, что это «не касается поставленного Германией оружия».

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Европейского союза сами могут на двусторонней основе разрешить ВСУ использовать их дальнобойное оружие для ударов вглубь России. При этом он отказался высказаться о том, что главы Великобритании и США обсуждают возможность разрешить ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.