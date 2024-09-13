Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:19, 13 сентября 2024Мир

В ЕС признали отсутствие единой позиции по ударам ВСУ вглубь России

ЕК: члены ЕС сами принимают решение об ударах по целям ВСУ в России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Страны — члены Евросоюза (ЕС), которые помогают Украине в военном отношении, по-прежнему сами принимают решение об одобрении Киеву ударов по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в России, у самого ЕС единой позиции по этому вопросу нет. Об этом на брифинге заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, сообщает РИА Новости.

«Разговоры о снятии ограничений на использование поставляемого странами ЕС оружия продолжаются. Мы видим результат таких дискуссий, некоторые страны снимают ограничения. Общеевропейской позиции по этому вопросу нет, каждое государство, поставляющее оружие Украине, решает, на каких условиях оно должно использоваться», — заявил Стано.

Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт отказался комментировать вопрос одобрения ударов ВСУ по России со стороны США и Великобритании, заявив, что это «не касается поставленного Германией оружия».

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Европейского союза сами могут на двусторонней основе разрешить ВСУ использовать их дальнобойное оружие для ударов вглубь России. При этом он отказался высказаться о том, что главы Великобритании и США обсуждают возможность разрешить ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ЦБ снова повысил ключевую ставку. Что будет с российской экономикой?

      Ректора КУРО арестовали в рамках дела экс-первого зампреда правительства Подмосковья

      В ВСУ прокомментировали «украинский план» Зеленского в Курской области

      Похудевший на 34 килограмма Дэйв Батиста успокоил фанатов

      Российским «дочкам» иностранных банков запретили препятствовать переводам в валюте

      В США раскрыли опасность использования F-16 для ВСУ

      Названа максимальная допустимая ежедневная доза кофе

      Главу МИД Украины уволили, потому что он раздражал руководителя Офиса Зеленского. Что известно об их конфликте?

      Рынку новостроек в России предрекли обрушение после роста ставки ЦБ

      Российская стюардесса назвала способы обезопасить себя в отеле с помощью пластыря и кружки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше