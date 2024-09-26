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13:19, 26 сентября 2024Россия

Песков ответил на вопрос о наращивании ядерного арсенала России

Песков заявил, что о планах наращивания ядерного арсенала России не говорилось

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Заявлений о планах наращивать ядерный арсенал России не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Нет, о таких планов не говорилось, никаких заявлений на этот счет не было», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Президент России Владимир Путин накануне предложил внести изменения в ядерную доктрину. По его словам, в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Ядерное оружие может быть применено и в том случае, если противник создаст критическую угрозу суверенитету России конвенциональным вооружением, подчеркнул глава государства.

ЖЗЛ
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