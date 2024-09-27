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10:47, 27 сентября 2024Мир

«Это способ запугать Украину и запугать нас». В НАТО отреагировали на обновление ядерной доктрины России

Столтенберг: обновление ядерной доктрины РФ направлено на запугивание НАТО

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на обновление ядерной доктрины России. Об изменении правил применения ядерного оружия РФ он высказался на выступлении в Atlantic Council («Атлантический совет», внесен в список нежелательных организаций в России) в Вашингтоне.

«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее. Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя», — заявил он.

Фото: Yves Herman / Reuters

Венгрия призвала Запад и Восток наладить диалог

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, узнав о намерении российского лидера, сообщил, что Западу и Востоку необходимо наладить цивилизованный диалог и найти путь к урегулированию украинского конфликта. «Пока нет цивилизованного диалога между Востоком и Западом, пока продолжается война, будет сохраняться риск необратимого развития событий. Восстановление диалога между Востоком и Западом может уберечь нас от последствий», — сказал он.

Министр обороны Германии Борис Писториус не стал комментировать решение президента России Владимира Путина и отметил, что оно никак не повлияет на внешнюю политику страны. «Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», — добавил он.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, обновление ядерной доктрины России и ее адаптация к современным реалиям является якобы безответственным и несвоевременным шагом Москвы. А представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз не меняет собственную позицию по вопросу поддержки Украины из-за слов президента России.

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Путин назвал условия применения Россией ядерного оружия

Ранее, 25 сентября, Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны неядерного государства, но при поддержке или с участием ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ. Плюс к этому Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

По словам президента, достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут за собой ядерный ответ со стороны Москвы. Речь идет о самолетах дальней авиации, крылатых ракетах, беспилотниках и других летательных аппаратах. Ядерное оружие может быть применено и в том случае, если противник создаст критическую угрозу суверенитету России конвенциональным вооружением, подчеркнул он.

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      Александра Д Борисова
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