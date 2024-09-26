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04:36, 26 сентября 2024Россия

Путин накрыл Белоруссию ядерным зонтиком. Россия решила защитить союзника от военных угроз

Путин заявил о праве защищать Белоруссию ядерным оружием

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие для защиты Белоруссии в случае агрессии против нее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вступительном слове на заседании Постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, стенограмма размещена на сайте Кремля.

Путин добавил, что этот вопрос был согласован с Минском и лично с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В 2023 году российское тактическое ядерное оружие было размещено на территории Белоруссии. Оно, по словам Лукашенко, гораздо мощнее того, что было сброшено на японские города Хиросима и Нагасаки в конце Второй мировой войны.

Ядерную доктрину России пересмотрят

Президент России предложил внести изменения в ядерную доктрину страны. «Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Так, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания», — сказал глава государства.

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Путин заявил, что в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

«Важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положения документа стратегического планирования к нынешним реалиям», — объяснил он.

Путин перечислил условия для ядерного ответа

Достоверные сведения о массированном старте в сторону России средств воздушно-космического нападения и пересечение ими госграницы повлекут за собой ядерный ответ со стороны Москвы, заявил Путин. Он пояснил, что к таким средствам нападения относятся самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

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боеголовок

составляют ядерный арсенал России

При этом, добавил глава государства, такая мера может быть предпринята, если противник создает критическую угрозу суверенитету России, используя обычное оружие.

В Госдуме объяснили цель изменения ядерной доктрины России

Предложенные Путиным изменения в ядерной доктрине России позволят ей стать более гибкой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он указал, что доктрина должна соответствовать сложившейся обстановке, и ей можно было бы пользоваться более эффективно.

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев оценил изменения в области ядерного сдерживания, предложенные президентом. Политик обратил внимание на слова Путина о том, что агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение. «Всем понятно, о каких странах идет речь», — отметил он.

Также Медведев прокомментировал предложение установить равноценную ядерную защиту для Белоруссии как для ближайшего союзника России. «На "радость" Польше и многочисленным пигмеям НАТО», — высказался он.

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      Марина Совина
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