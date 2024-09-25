Путин заявил о возможности применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии

Путин: Россия оставляет право применить ЯО в случае агрессии против Белоруссии

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности, заявил о возможности применить ядерное оружие (ЯО) Москвы в случае вооруженной агрессии против Белоруссии, которая является частью Союзного государства. Его слова передает ТАСС.

«Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства», — приводятся в сообщении слова российского лидера.

В июне в Белоруссии прошли совместные с Россией учения по применению нестратегических ядерных сил. По словам начальника генерального штаба Вооруженных сил республики генерал-майора Павла Муравейко, маневры показали, что Минск готов использовать подобное вооружение.

Ранее условия для применения ядерного оружия назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, поводом к использованию сил сдерживания станет пересечение войсками НАТО границы Союзного государства.