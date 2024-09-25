В Госдуме прокомментировали изменения ядерной доктрины России

Депутат Картаполов: изменения ядерной доктрины позволят ей стать более гибкой

Изменения ядерной доктрины России позволят ей стать более эффективной и гибкой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Они внесены для того, чтобы наша ядерная доктрина соответствовала реалиям сегодняшнего дня, а цели — для того, чтобы она была гибкой и ей можно было бы пользоваться более эффективно», — сказал депутат.

1 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. Это произойдет на основе анализа конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО), объяснял он.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения. Он заявил, что в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.