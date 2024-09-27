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08:32, 27 сентября 2024Мир

Генсек НАТО заявил о попытке запугивания после выступления Путина по ядерной доктрине

Столтенберг назвал запугиванием НАТО выступление Путина по ядерной доктрине РФ
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на выступлении в Atlantic Council в Вашингтоне высказался о выступлении президента России Владимира Путина в сфере изменения российской ядерной доктрины и политики сдерживания. Он назвал это попыткой запугивания Украины и мирового сообщества, передает РИА Новости.

«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее. Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя», — подчеркнул генсек.

Ранее Столтенбрег заявил, что странам-членам Североатлантического альянса следовало более активно поддерживать Украину, что могло бы предотвратить конфликт с Россией.

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      Марина Совина
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