Генсек НАТО заявил о попытке запугивания после выступления Путина по ядерной доктрине

Столтенберг назвал запугиванием НАТО выступление Путина по ядерной доктрине РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на выступлении в Atlantic Council в Вашингтоне высказался о выступлении президента России Владимира Путина в сфере изменения российской ядерной доктрины и политики сдерживания. Он назвал это попыткой запугивания Украины и мирового сообщества, передает РИА Новости.

«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее. Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя», — подчеркнул генсек.

Ранее Столтенбрег заявил, что странам-членам Североатлантического альянса следовало более активно поддерживать Украину, что могло бы предотвратить конфликт с Россией.

