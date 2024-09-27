В Венгрии призвали Запад и Восток наладить диалог

Сийярто: Западу и Востоку необходимо наладить цивилизованный диалог

Западу и Востоку необходимо наладить цивилизованный диалог и найти путь к урегулированию украинского конфликта. Это нужно сделать, чтобы уберечь мир от необратимых последствий, рассказал глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

Так дипломат прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина обновить ядерную доктрину страны.

«Пока нет цивилизованного диалога между Востоком и Западом, пока продолжается война, будет сохраняться риск необратимого развития событий. Восстановление диалога между Востоком и Западом может уберечь нас от последствий», — отметил Сийярто.

Накануне глава венгерского МИД рассказал, что западные санкции против России совершенно бесполезны и сильнее бьют по Европе, чем по Москве. Также дипломат напомнил, что Венгрия выступает за немедленное прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров с Москвой.

23 сентября Петер Сийярто выступил с заявлением, что политики и страны, которые готовы работать над достижением мира на Украине, подвергаются нападениям. На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразили единую позицию, что конфликт на Украине необходимо срочно остановить.