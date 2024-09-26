Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:16, 26 сентября 2024Мир

На Западе заявили о бессмысленности санкций против России

Глава МИД Венгрии Сийярто: западные санкции против России совершенно бесполезны

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Западные санкции против России совершенно бесполезны и сильнее бьют по Европе, чем по Москве. Об этом в ходе Генеральной Ассамблеи ООН заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, санкции наносят европейским экономикам намного больше ущерба, чем экономике России, из-за чего западные страны вынуждены их обходить.

«Экономические санкции совершенно бесполезны. Неудивительно, что мы не можем вспомнить ни одного успешного санкционного механизма в истории. Эти санкции также не имеют никакого смысла», — сказал министр.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает за немедленное прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров с Россией. По его словам, сама мысль о том, что крупные державы не могут говорить друг с другом в рамках ООН, является «нонсенсом», способным привести к новому разделению государств на блоки.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      30 стран ООН из 193 поддержали «историческую» декларацию G7 по Украине. Запад решил продолжить снабжать Киев оружием

      Глава МИД Китая Ван И отказался слушать Зеленского

      В Венгрии заявили о продолжении торговли Запада с Россией

      В Киеве прозвучали взрывы

      Экс-советник Пентагона назвал цель поездки Зеленского в США

      Песков указал на интересный факт о «ядерном» совещании Путина

      На Западе заявили о бессмысленности санкций против России

      Спикер Палаты представителей отказался встретиться с Зеленским

      Учительница поцеловала ученика и занялась с ним сексом

      Сексолог раскрыла неожиданные факты о пенисах и эрекции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше