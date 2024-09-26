На Западе заявили о бессмысленности санкций против России

Глава МИД Венгрии Сийярто: западные санкции против России совершенно бесполезны

Западные санкции против России совершенно бесполезны и сильнее бьют по Европе, чем по Москве. Об этом в ходе Генеральной Ассамблеи ООН заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, санкции наносят европейским экономикам намного больше ущерба, чем экономике России, из-за чего западные страны вынуждены их обходить.

«Экономические санкции совершенно бесполезны. Неудивительно, что мы не можем вспомнить ни одного успешного санкционного механизма в истории. Эти санкции также не имеют никакого смысла», — сказал министр.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает за немедленное прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров с Россией. По его словам, сама мысль о том, что крупные державы не могут говорить друг с другом в рамках ООН, является «нонсенсом», способным привести к новому разделению государств на блоки.