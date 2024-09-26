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02:00, 26 сентября 2024Мир

В Венгрии призвали Запад немедленно начать переговоры с Россией

МИД Венгрии призвал немедленно начать мирные переговоры с Россией по Украине

Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Венгрия выступает за немедленное прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров с Россией. С соответствующим призывом к странам Запада на общих дебатах в рамках Генеральной Ассамблеи ООН выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Венгрия является сторонником немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров. Это станет наиболее быстрым путем к миру, и с началом переговоров о мире жизни многих людей удастся спасти», — сообщил министр.

Он также подчеркнул, что говорить об этом «легче, чем воплощать в жизнь». По его словам, сама мысль о том, что крупные державы не могут говорить друг с другом в рамках ООН, является «нонсенсом», способным привести к новому разделению государств на блоки.

Ранее Петер Сийярто рассказал, что новая конференция по Украине стала бы успешной в случае участия в ней обеих сторон конфликта и наличии обсуждаемого плана. Он добавил, что в настоящее время не существует соответствующего компромиссного плана, с которым было бы возможно начать плодотворные переговоры.

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