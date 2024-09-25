Сийярто назвал условие успеха конференции по Украине

Сийярто: конференция по Украине будет успешной в случае участия обеих сторон

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что новая конференция по ситуации на Украине стала бы успешной в случае участия в ней обеих сторон конфликта и наличии обсуждаемого плана, сообщает РИА Новости.

«Моя позиция заключается в том, что мирная конференция может быть эффективной или иметь смысл только при соблюдении двух предварительных условий», — заявил глава МИД, уточнив, что обе стороны должны присутствовать за столом переговоров, а также необходим план, который они могли бы обсуждать.

Сийярто добавил, что в настоящее время нет соответствующего компромиссного плана, с которым было бы возможно начать плодотворные переговоры.

Ранее министр заявил, что страна выступает против разрешения Украине бить вглубь России. По его словам, Венгрия опасается любых мер, которые способны привести к эскалации.