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06:27, 25 сентября 2024Мир

Сийярто назвал условие успеха конференции по Украине

Сийярто: конференция по Украине будет успешной в случае участия обеих сторон

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что новая конференция по ситуации на Украине стала бы успешной в случае участия в ней обеих сторон конфликта и наличии обсуждаемого плана, сообщает РИА Новости.

«Моя позиция заключается в том, что мирная конференция может быть эффективной или иметь смысл только при соблюдении двух предварительных условий», — заявил глава МИД, уточнив, что обе стороны должны присутствовать за столом переговоров, а также необходим план, который они могли бы обсуждать.

Сийярто добавил, что в настоящее время нет соответствующего компромиссного плана, с которым было бы возможно начать плодотворные переговоры.

Ранее министр заявил, что страна выступает против разрешения Украине бить вглубь России. По его словам, Венгрия опасается любых мер, которые способны привести к эскалации.

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      Марина Совина
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