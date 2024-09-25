Венгрия выступила против разрешения Украине бить вглубь России

Глава МИД Сийярто заявил, что Венгрия против разрешения Киеву бить вглубь России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступает против разрешения Украине бить вглубь России. Его слова приводит РИА Новости.

Министр объяснил, что Венгрия опасается любых мер, которые способны привести к эскалации. Поэтому страна выступила против разрешения Киеву бить вглубь России.

«Когда речь заходит о применении Западом оружия против территорий России — а я не рассматриваю этот вопрос с политической или пропагандистской перспективы, — на это нет иного ответа, кроме как сказать: да, это действительно повысит риск эскалации», — отметил он.

Ранее министр призвал признать, что поставки оружия Украине западными странами не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта. «Поставки оружия нисколько не помогли приблизить войну к завершению», — отметил он.

Сийярто уже осуждал идею использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставляемого Западом оружия для ударов по России. Он также напоминал о приверженности Венгрии дипломатии, а не оружию.