Глава МИД Венгрии осудил идею использования ВСУ западного оружия для ударов по России

Сийярто осудил идею использования ВСУ западного оружия для ударов вглубь РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил идею использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставляемого Западом оружия для ударов по России. Об этом на своей странице в социальной сети X написал госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

«Что касается Украины, министр Сийярто осудил идею использования западного оружия для ударов вглубь российской территории, назвав это опасной эскалацией», — написал он.

По словам Ковача, Сийярто подтвердил приверженность Венгрии дипломатии, а не оружию, подчеркнув, что Будапешт остается единственным членом Евросоюза и НАТО, который не поставлял и не будет поставлять оружие Украине. «Больше оружия означает более долгую войну, больше смертей и больше разрушений», — цитирует госсекретарь главу венгерского МИД.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал первый шаг для урегулирования конфликта на Украине. По мнению главы венгерского правительства, им должно быть прекращение огня, а не согласование условий мира.