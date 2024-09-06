Орбан назвал первый шаг для урегулирования конфликта на Украине

Орбан: прекращение огня — это первый шаг к урегулированию конфликта на Украине

Первым шагом для урегулирования конфликта на Украине должно быть прекращение огня, а не согласование условий мира. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Reuters.

«Мир никогда не наступит, если мы и дальше будем ждать мирного плана, который будет приемлем для обеих сторон. Первым шагом для урегулирования украинского конфликта должно прекращение огня», — отметил венгерский премьер.

По мнению Орбана, для окончания боевых действий на Украине необходим международный фактор. Политик пояснил, что под этим он подразумевает то, что весь мир, включая Европу, будет подталкивать стороны к мирным переговорам.

2 сентября газета Politico сообщала, что часть представителей Республиканской партии беспокоит общение экс-президента США Дональда Трампа и Орбана по Украине. Как сообщает издание, разрабатывающий программу Трампа Институт консервативного партнерства в октябре 2022 года стал одним из организаторов дискуссии об урегулировании конфликта на Украине с участием главы МИД Венгрии Петера Сийярто.