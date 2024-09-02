В США обеспокоились общением Трампа и Орбана по Украине

Politico: часть республиканцев беспокоит общение Трампа и Орбана по Украине

Часть представителей Республиканской партии беспокоит общение бывшего президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине. Об этом пишет Politico.

Как сообщает издание, разрабатывающий программу Трампа Институт консервативного партнерства в октябре 2022 года стал одним из организаторов дискуссии об урегулировании конфликта на Украине с участием министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Участникам мероприятия раздали брошюру с тезисами о необходимости скорейшего урегулирования конфликта.

«США должны ограничить военную помощь Украине и убедить президента Украины Владимира Зеленского признать страну нейтральной», — говорилось в брошюре. Это вызвало беспокойство части республиканцев, отвечающих за внешнюю политику и считающих такие мероприятия попыткой влияния на Трампа.

Ранее Трамп пообещал закончить «войны за рубежом» в случае своей победы на выборах. Политик заявил, что сделает упор на безопасности границ страны.