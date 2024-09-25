В Венгрии оценили влияние поставок оружия на достижение мира на Украине

Сийярто призвал Запад признать бесполезными поставки оружия для мира на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что следует признать, что поставки оружия Украине западными странами не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании Совета Безопасности ООН Сийярто оценил влияние поставок оружия на достижение мира на Украине и призвал признать их бесполезными.

«Если быть честными перед собой... то надо признать, что то, что было сделано на сегодняшний день, не сработало. Поставки оружия нисколько не помогли приблизить войну к завершению», — отметил он.

По словам министра, Венгрия готова участвовать во всех мирных инициативах. Он также выразил надежду, что неделя высокого уровня в ООН приблизит урегулирование кризиса на Украине.

Ранее Сийярто осудил идею использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставляемого Западом оружия для ударов по России. Он также напомнил о приверженности Венгрии дипломатии, а не оружию.