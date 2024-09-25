Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:00, 25 сентября 2024Мир

В Венгрии оценили влияние поставок оружия на достижение мира на Украине

Сийярто призвал Запад признать бесполезными поставки оружия для мира на Украине
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что следует признать, что поставки оружия Украине западными странами не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании Совета Безопасности ООН Сийярто оценил влияние поставок оружия на достижение мира на Украине и призвал признать их бесполезными.

Материалы по теме:
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

«Если быть честными перед собой... то надо признать, что то, что было сделано на сегодняшний день, не сработало. Поставки оружия нисколько не помогли приблизить войну к завершению», — отметил он.

По словам министра, Венгрия готова участвовать во всех мирных инициативах. Он также выразил надежду, что неделя высокого уровня в ООН приблизит урегулирование кризиса на Украине.

Ранее Сийярто осудил идею использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставляемого Западом оружия для ударов по России. Он также напомнил о приверженности Венгрии дипломатии, а не оружию.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам пообещали увеличить минимальную зарплату с января. Сколько составит МРОТ в 2025 году?

      В России назвали цель визита Зеленского на Генассамблею ООН

      66-летняя Шэрон Стоун снялась без трусов для модного журнала

      В Венгрии оценили влияние поставок оружия на достижение мира на Украине

      В России назвали нереалистичным «план победы» Украины

      В США раскритиковали предложения по мирному урегулированию на Украине

      Небензя обвинил «диктатуру» Зеленского в желании ввергнуть мир в Третью мировую войну

      Президент Ирана призвал урегулировать конфликт между Россией и Украиной

      Лавров предсказал провал Запада в войне против России и международного права

      Черчесов оценил отъезд российских футболистов в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше