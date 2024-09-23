В МИД Венгрии заявили о нападении на думающих о мире на Украине политиков

Сийярто: думающие о мире на Украине политики подвергаются нападениям

Политики и страны, которые готовы работать над достижением мира на Украине, подвергаются нападениям. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время выступления в Нью-Йорке на Саммите будущего, пишет ТАСС.

«Европейские политики обычно выступают за дипломатию и мирное решение тех или иных войн, если они происходят далеко от Европы. Но сегодня, к сожалению, в Европе идет конфликт, и тех, кто выступает за мир, сразу же клеймят и атакуют», — посетовал он.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразили единую позицию, что конфликт на Украине необходимо срочно остановить. Как уточнялось, сначала политики обсудили двусторонние отношения Рима и Будапешта, а также вопросы, касающиеся баланса сил в Европейском союзе.

Ранее политолог, независимый исследователь из Швеции Грег Саймонс рассказал, что мирная инициатива Виктора Орбана по конфликту на Украине имеет немного шансов на успех из-за зависимого положения Европейского союза от США. При этом, отметил эксперт, с мирным планом венгерского лидера согласен, в частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

