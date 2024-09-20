Венгрия и Италия выразили единую позицию по конфликту на Украине

Орбан и Сальвини: конфликт на Украине необходимо срочно остановить

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразили единую позицию, что конфликт на Украине необходимо срочно остановить. Об этом сообщает ANSA.

«Состоялся более чем часовой разговор министра инфраструктуры и лидера Лиги Маттео Сальвини с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште», — говорится в материале.

Как отмечает агентство, сначала политики обсудили двусторонние отношения Рима и Будапешта, а также вопросы, касающиеся баланса сил в Европейском союзе. «Среди прочего, Сальвини и Орбан разделили необходимость срочного прекращения конфликта на Украине», — сообщили представители итальянского вице-премьера.

Ранее шведский политолог Грег Саймонс выразил мнение, что мирная инициатива Орбана по Украине имеет немного шансов на успех. По его словам, причиной этому является зависимое положения Евросоюза от США.