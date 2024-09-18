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09:58, 18 сентября 2024Мир

В Европе назвали проблему мирной инициативы Орбана

Политолог Саймонс: мирному плану Орбана по Украине мешает рабский менталитет ЕС
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Мирная инициатива премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по конфликту на Украине имеет немного шансов на успех из-за зависимого положения Европейского союза (ЕС) от США. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, независимый исследователь из Швеции Грег Саймонс.

«У мирной инициативы Виктора Орбана мало шансов на успех, поскольку Европейский союз в целом сохраняет рабский менталитет по отношению к Соединенным Штатам», — подчеркнул он.

При этом с мирным планом венгерского лидера согласен в частности премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Это подчеркивает, что в Евросоюзе отсутствует консенсус по вопросу поддержки Украины, полагает Саймонс.

В связи с этим именно Венгрия и Словакия смогут в будущем быстрее восстановить отношения с Россией, однако на данный момент они находятся в изоляции. Другие страны ЕС, по мнению эксперта, даже пытаются их «убить» по приказу США.

Ранее Виктор Орбан рассказал о «козырях», которые он подготовил в рамках своей миротворческой миссии для разрешения конфликта на Украине. Кроме того, венгерский лидер анонсировал новые заметные мероприятия в этом направлении.

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      Дмитрий Попов
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