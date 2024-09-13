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15:51, 13 сентября 2024Мир

Орбан рассказал о «козырях» для достижения мира на Украине

Премьер Венгрии Орбан: у меня в рукаве есть козыри для мира на Украине

Фото: Hollie Adams / WPA Pool / Getty Images

Венгрия продолжит выступать с «неожиданными дипломатическими инициативами», приближающими к миру на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Bloomberg.

«У меня в рукаве есть еще несколько козырей "миротворческой миссии"», — рассказал политик, не уточнив, какие именно шаги будут предприняты.

Ранее Орбан заявил, что мирная миссия Венгрии запустила в Европе масштабные дискуссии об урегулировании украинского конфликта вне поля боя. По словам Орбана, Европа первоначально заняла провоенную позицию из-за мнения лидеров Европейского союза. Венгерский премьер заявил о необходимости «уходить» от подобных настроений.

С 1 июля началось полугодие председательства Венгрии в Евросовете — высшем политическом органе Евросоюза. Вскоре после этого Орбан начал дипломатическую миссию, которая включала встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине и кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом на его курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

В знак постоянного протеста многие страны ЕС, а также Европейская комиссия с тех пор сократили свое присутствие на мероприятиях, проводимых Венгрией в рамках ее шестимесячного председательства в блоке.

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      Виктория Кондратьева
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